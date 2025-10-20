Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    20 Oct 2025 1:12 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 1:12 PM IST

    മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം രാഷ്ട്രീയ നാടകമെന്ന് കെ.എം.സി.സി സലാല

    മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം രാഷ്ട്രീയ നാടകമെന്ന് കെ.എം.സി.സി സലാല
    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    സ​ലാ​ല: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ സ​ലാ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽനി​ന്ന് സ​ലാ​ല കെ.​എം.​സി.​സി വി​ട്ടു നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ത്ത് വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ടി സു​ന്ദ​ര വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യ​ല്ലാ​തെ ഒ​ന്നും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​ൾ​ഫ്‌ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും, അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നാ​സ്ഥ തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ട​ത്‌ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​രഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ നാ​ട​ക​മാ​ണ്.

    വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് നി​ര​ന്ത​മാ​യി പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ തി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ച് വ​ർ​ഗി​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ത്ത് മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തേ ഒ​റ്റി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വ​ർ​ഗീ​യ പ്രീ​ണ​ന നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പ്ര​ധി​ഷേ​ധ​മാ​യി​ട്ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പൊ​തു പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്നും വി​ട്ടു നി​ൽ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​പി.​അ​ബ്ദു​സ​ലാം ഹാ​ജി, റ​ഷീ​ദ് ക​ൽ​പ​റ്റ, ഹു​സൈ​ൻ കാ​ച്ചി​ലോ​ടി, മ​ഹ്മൂ​ദ് ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

