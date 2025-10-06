Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 12:09 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല​യി​ൽ സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല​യി​ൽ സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    സ​ലാ​ല: സ​ലാ​ല കെ.​എം.​സി.​സി സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ്യൂ​സി​ക് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നാ​സ​ർ പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    നാ​ട്ടി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ സി.​എ​ച്ചി​നെ കാ​ണാ​ത്ത ഒ​രു ത​ല​മു​റ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ദ​ര​വാ​ണെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ഹു​സൈ​ൻ കാ​ച്ചി​ലോ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ, വി​വി​ധ ഏ​രി​യ-​ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​ഹ്മൂ​ദ് ഹാ​ജി, നാ​സ​ർ ക​മൂ​ന, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ അ​ലി​യാ​മ്പ​ത്ത്, കാ​സിം കോ​ക്കൂ​ർ, ജാ​ബി​ർ ഷെ​രീ​ഫ്, അ​ബ്ബാ​സ് തോ​ട്ട​റ, അ​ൽ​ത്താ​ഫ് പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ, ഷ​സ​ന നി​സാ​ർ, സ​ഫി​യ മ​നാ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് ക​ൽ​പ്പ​റ്റ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷൗ​ക്ക​ത്ത് കോ​വാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

