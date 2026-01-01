Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 9:00 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 9:00 PM IST

    കിഴക്കയിൽ അഹമ്മദ്‌ സാഹിബ് അനുശോചന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു

    റൂവി കെ.എം.സി.സി ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി
    കിഴക്കയിൽ അഹമ്മദ്‌ സാഹിബ് അനുശോചന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു
    മസ്കത്ത്‌: മസ്കത്ത്‌ കെ.എം.സി.സിയുടെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സ്ഥാപകനേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനുമായ കിഴക്കയിൽ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ റൂവി കെ.എം.സി.സി അനുശോചന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷമീർ പാറയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വേൾഡ് കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം പി.എ.വി അബൂബക്കർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. റൂവി കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് ശ്രീകണ്ഠപുരം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി.ടി.കെ ഷമീർ, മുജീബ് കടലുണ്ടി , മൊയ്‌തു , അഷ്‌റഫ് കിണവക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. റൗഫ് മുറിച്ചാണ്ടി സ്വഗതവും സുലൈമാൻ കുട്ടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    TAGS:omannewsOmanMuscut KMCC
