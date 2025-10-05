കെ.എം.സി.സി കോഴിക്കോട് ജില്ല പ്രവർത്തക സമ്മേളനം 16ന്; ഷാഫി പറമ്പിൽ മുഖ്യാതിഥിtext_fields
സലാല: കെ.എം.സി.സി കോഴിക്കോട് ജില്ല പ്രവർത്തക സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ 16ന് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.കെ.പി.സി.സി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പി. മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. ചടങ്ങിൽ അബ്ദുസമദ് പൂക്കോട്ടൂർ സി.എച്ച് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും.
ഇ.പി അബൂബക്കർ ഹാജിയുടെ ഓർമക്ക് സലാല കെ.എം.സി.സി കോഴിക്കോട് ജില്ല കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ ജീവകാരുണ്യ പുരസ്കാരം ദീർഘകാലം സി.എച്ച്. സെന്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ എം.എ റസാക്ക് മാസ്റ്റർക്ക് സമ്മാനിക്കും. രാഷ്ട്രീയ സമൂഹ മത ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാണ് അദ്ദേഹം. മാധ്യമ പുരസ്കാരം മാധ്യമം-മീഡിയ വൺ സലാല റിപ്പോർട്ടർ കെ.എ സലാഹുദ്ദീന് സമ്മാനിക്കും.
പ്രവാസികൾക്കായി ക്രിയാത്മക ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത് മുൻ നിർത്തിയാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പി പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 10 വിദ്യാർഥികൾക്ക് എം.സി പോക്കർ സാഹിബ് സ്മാരക വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പും നൽകുമെന്ന് ജില്ല കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ ഫലൂജ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.സി. മുനീർ മുട്ടുങ്ങൽ, ട്രഷറർ കെ.സി. ജമാൽ എന്നിവർ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ വി.പി അബ്ദുസ്സലാം ഹാജി, റഷീദ് കല്പറ്റ, നാസർ പെരിങ്ങത്തൂർ, മഹമൂദ് ഹാജി, നാസർ കമൂന, ഹാഷിം കോട്ടക്കൽ എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു. അൻസാർ ചേലോട്ട്, സി. മുസ്തഫ , കെ.പി. കോയ, മുഹമ്മദ് പേരാമ്പ്ര, റഫീഖ്, ശരീഫ്, നിസാർ മുട്ടുങ്ങൽ, ഫൈസൽ എന്നിവർ നേത്യത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register