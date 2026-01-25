Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കെ.​എം.​സി.​സി ഖ​ദ​റ ക്രി​ക്ക​റ്റ്; ബി​ല്ലാ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    കെ.​എം.​സി.​സി ഖ​ദ​റ ക്രി​ക്ക​റ്റ്; ബി​ല്ലാ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ഖ​ദ​റ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കെ.​എ​സ്എ​ൽ ക​പ്പ് - 2026 വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ​ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ഖ​ദ​റ ഏ​രി​യ സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ‘കെ.​എ​സ്എ​ൽ ക​പ്പ് 2026’ സ​മാ​പി​ച്ചു. വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ദ​റ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബി​നെ വീ​ഴ്ത്തി ബി​ല്ലാ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.

    സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ മ​ങ്ക​ട സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്‌​പൈ​സ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി ന​ഹാ​സ് ഖാ​ദ​ർ, ഖ​ദ​റ ഏ​രി​യ​യി​ലെ മ​റ്റു പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ബൂ​താ​ഹി​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഹീം ഷാ​ഹി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - K.M.C.C. Khadara Cricket; Billa Cricket Club winners
