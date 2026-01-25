കെ.എം.സി.സി ഖദറ ക്രിക്കറ്റ്; ബില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ജേതാക്കൾtext_fields
മസ്കത്ത്: മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി ഖദറ ഏരിയ സ്പോർട്സ് വിങ്ങിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ‘കെ.എസ്എൽ കപ്പ് 2026’ സമാപിച്ചു. വാശിയേറിയ ഫൈനലിൽ ആതിഥേയരായ ഖദറ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിനെ വീഴ്ത്തി ബില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ജേതാക്കളായി.
സമാപന ചടങ്ങിൽ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് അലി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ഏരിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നജ്മുദ്ദീൻ മങ്കട സംസാരിച്ചു.
വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണം ഷാഹി ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് പ്രതിനിധി നഹാസ് ഖാദർ, ഖദറ ഏരിയയിലെ മറ്റു പ്രമുഖ നേതാക്കൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു.
പ്രോഗ്രാം കോഓഡിനേറ്റർ അബൂതാഹിർ സ്വാഗതവും സ്പോർട്സ് കൺവീനർ റഹീം ഷാഹി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
