Madhyamam
    Oman
    date_range 13 Sept 2025 12:40 PM IST
    date_range 13 Sept 2025 12:40 PM IST

    കെ.എം.സി.സി ആദരവ് നൽകി

    കെ.എം.സി.സി ആദരവ് നൽകി
    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി സി​നാ​വ് സ​മ​ദ് ഏ​രി​യ സ​മ​ദ് ഷാ​ൻ മേ​ഖ​ല ന​ബാ അ​ൽ ഖൈ​ർ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​മ്പി​ച്ചാ​ലി ഉ​സ്താ​ദി​ന് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി​യും എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് സ​മ​ദ് ഷാ​ൻ മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ​സി​ൽ ഫൈ​സി​ക്ക് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​ണ്ണൂ​രും സ​മ​ദ് അ​ൻ​ഷാ​ൻ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ല​സ്‌ ടു​വി​ന് ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ലീം കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രും ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സൈ​ദ് ത​ങ്ങ​ൾ, ഷ​മീ​ർ പ​ച്ചാ​യി എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റ് സ​മ​ദ് ഷാ​ൻ മേ​ഖ​ല അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:kmccGulf NewsOman Newshonoured
    News Summary - KMCC honoured
