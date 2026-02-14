Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 12:19 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ബു​റൈ​മി ഫു​ട്ബാ​ൾ; യൂ​ത്ത് വി​ങ് മ​സ്ക​ത്ത് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി ബു​റൈ​മി ഫു​ട്ബാ​ൾ; യൂ​ത്ത് വി​ങ് മ​സ്ക​ത്ത് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ബു​റൈ​മി സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ

    വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ യൂ​ത്ത് വി​ങ് മ​സ്ക​ത്ത് ടീം

    ബു​റൈ​മി: കെ.​എം.​സി.​സി സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ യൂ​ത്ത് വി​ങ് മ​സ്ക​ത്ത് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ആ​വേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലൂ​ടെ അ​ൽ​വാ​ദി എ​ഫ്.​സി സോ​ഹാ​റി​നെ​യാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. യൂ​ത്ത് വി​ങ് മ​സ്ക​ത്ത് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ർ​ഷാ​ദി​നെ മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യും ഷി​ബി​നെ മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ൽ​വാ​ദി എ​ഫ്.​സി സോ​ഹാ​റി​ലെ ക​ബീ​റാ​ണ് മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ.

    കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ അ​ലി ഇ.​കെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ഹാ​സ് മു​ക്കം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​രീം ചോ​റ്റൂ​ർ റ​സാ​ഖ് ഹാ​ജി, ഷാ​മി​ൽ സ​ലിം, അ​ബ്ബാ​സ് തൃ​ത്താ​ല എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബു​റൈ​മി പാ​ർ​ക്ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccOman Newsyouth wingfootball tournamen
    News Summary - KMCC Buraimi Football; Youth Wing Muscat Winners
    Similar News
    Next Story
    X