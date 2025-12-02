Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 8:41 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ​ഖൂ​ദ് കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​ന​വും

    കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ​ഖൂ​ദ് കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​ന​വും
    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ​ഖൂ​ദ് ഏ​രി​യ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വേ​ദി​യി​ൽ കാ​ട്ടു​ക​ണ്ടി കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​യു​ടെ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യു​ടെ ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​കാ​ശ​ന ക​ർ​മം ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ​ഖൂ​ദ് ഏ​രി​യ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും കാ​ട്ടു​ക​ണ്ടി കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​യു​ടെ ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ‘പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ അ​ത്ഭു​ത ഗോ​പു​രം’ നാ​ലാം പ​തി​പ്പി​ന്റെ ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം വ​റ്റ​ലൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​നം ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​ങ്ക​ട നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പി.​ടി.​കെ ഷ​മീ​ർ പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ജെ​സ്‍ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. റു​സൈ​ൽ സ​ബ്രീ​സ് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സു​ഹൈ​ർ കാ​യ​ക്കൂ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​വ് റ​സാ​ക്ക് മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ, സി.​എം. ന​ജീ​ബ്, ബ​ഷീ​ർ എ​ടാ​ട്ട്, സ​വാ​ദ്, റി​യാ​സ്, സാ​ദി​ഖ് ആ​ഡൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഒ​പ്പ​ന​യും വ​നി​ത​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഇ​ശ​ൽ സ​ന്ധ്യ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. കാ​ട്ടു​ക​ണ്ടി കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കും ഭാ​ര്യ റു​ഖ​യ​ക്കും സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. ടി.​പി. മു​നീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഡോ. ​സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

