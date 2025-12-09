Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 10:10 AM IST

    കി​ഡ്‌​നി പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    കി​ഡ്‌​നി പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    കെ.​ഡി.​പി.​എ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കി​ഡ്‌​നി പ​രി​ശോ​ധ​ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഡി.​പി.​എ) ഒ​മാ​ൻ റൂ​വി അ​ബീ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കി​ഡ്‌​നി പ​രി​ശോ​ധ​ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന് തു​ട​ക്കം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത അ​മ്പ​തി​ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വൃ​ക്ക സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്താ​നും ഇ​ത്ത​രം ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് കെ.​ഡി.​പി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ, സോ​ഷ്യ​ൽ​വി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.ഈ ​മാ​സം 11 വ​രെ ക്യാ​മ്പ് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ബീ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഫോ​ൺ:9988 0794, 9698 1765.

