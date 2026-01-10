Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഖ​സ​ബ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 12:24 PM IST

    ഖ​സ​ബ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക​മേ​ള സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​സ​ബ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക​മേ​ള സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഖ​സ​ബ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ്ബി​ൽ ന​ട​ന്ന ഖ​സ​ബ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്റെ

    വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ​ഖ​സ​ബ്: ഖ​സ​ബ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക​മേ​ള ഖ​സ​ബ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ്ബി​ൽ വെ​ച്ച് വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ന്നു. ഖ​സ​ബ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ്ബ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ല്ല മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ബി​ന്ദു സ​ജി ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റും വി​വി​ധ ഡ്രി​ൽ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക് വ​ർ​ണാ​ഭ തു​ട​ക്കം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ ട്രാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് ഫീ​ൽ​ഡ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ റെ​ഡ് ഹൗ​സ് ഓ​വ​ർ​ഓ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. യെ​ല്ലോ ഹൗ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ബ്ലൂ ​ഹൗ​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​യി​ക ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​സ്.​എം.​സി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യാ​സി​ർ കെ.​പി., ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ൺ​മു​ഖം, ട്ര​ഷ​റ​ർ കം ​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ചെ​യ​ർ അ​ബ്ദു​ള്ള ത​ല​ശ്ശേ​രി, എ​സ്.​എം.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ജീ​ദ്, അ​ഖി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ​സ്കൂ​ൾ ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ അ​ഭി​ജ ബി​നു​കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ബ​ദ്രി​നാ​ഥ് ജി​ജു ക​ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian schoolSports Festivalgulf news malayalam
    News Summary - Khasab Indian School Annual Sports Festival concludes
    Similar News
    Next Story
    X