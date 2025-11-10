Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 8:23 AM IST

    ഖ​സ​ബ്, ബു​ക്ക കോ​ട്ട​ക​ൾ ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ട​ച്ചി​ടും

    ഖ​സ​ബ്, ബു​ക്ക കോ​ട്ട​ക​ൾ ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ട​ച്ചി​ടും
    ഖ​സ​ബ് കോ​ട്ട​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം

    മ​സ്ക​ത്ത്: മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഖ​സ​ബ്, ബു​ക്ക കോ​ട്ട​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഇ​ത് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. ഇ​നി​യൊ​ര​റി​യി​പ്പു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഖ​സ​ബ്, ബു​ക്ക കോ​ട്ട​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും ടൂ​റി​സം ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രും ഇ​ക്കാ​ര്യം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Oman Newsgulf news malayalamKhasab
    News Summary - Khasab and Bukka forts to be closed from today
