Madhyamam
    Oman
    Posted On
    3 Sept 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    3 Sept 2025 11:04 AM IST

    ഖരീഫ് സീസൺ; സമഗ്ര മാധ്യമ പരിപാടി സമാപിച്ചു

    ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ൺ ​ഒ​രു​ക്കി​യ മാ​ധ്യ​മ ക​വ​റേ​ജ്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ദോ​ഫാ​റി​ലെ ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ൺ ​ലോ​ക​ത്തി​ന് പ​രി​ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ‘ഖ​രീ​ഫ് നൈ​റ്റ്‌​സ്’ സ​മ​ഗ്ര മാ​ധ്യ​മ പ​രി​പാ​ടി സ​മാ​പി​ച്ചു. ഒ​മാ​ന്‍ ടി.​വി​യു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രം, സം​സ്‌​കാ​രം, പ്ര​കൃ​തി, പൈ​തൃ​കം എ​ന്നി​വ ഉ​യ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ്ര​ചാ​രം ന​ല്‍കു​ക​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ലൈ​വ് സ്ട്രീം ​ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഒ​ന്ന​ര മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ട സം​യോ​ജി​ത കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31വ​രെ തു​ട​ര്‍ന്നു. സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വും ത​ത്സ​മ​യ ഫീ​ല്‍ഡ് ക​വ​റേ​ജും ഉ​ള്ള ദൃ​ശ്യ, ശ്രാ​വ്യ, ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ്ര​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ലൊ​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് സ്ട്രീ​മി​ങ് ന​ട​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    ദോ​ഫാ​റി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ടൂ​റി​സം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ഒ​മാ​നി, ജി.​സി.​സി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും അ​റ​ബ് പ​ത്ര​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും ഭാ​ഗ​മാ​യി. സ​ലാ​ല അ​ല്‍ സാ​ദ​യി​ലു​ള്ള റി​ട്ടേ​ണ്‍ ഓ​ഫ് ദി ​പാ​സ്റ്റ് ഇ​വ​ന്റ് സൈ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണം ചെ​യ്ത ഖ​രീ​ഫ് നൈ​റ്റ്‌​സ് എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള സാ​യാ​ഹ്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് വ​ന്‍ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. പൈ​തൃ​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ഇ​തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​തീ​ര്‍ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ റേ​ഡി​യോ പ​രി​പാ​ടി എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ള്‍, സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ള്‍, സ്മാ​ര്‍ട്ട് ആ​പ്പു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ക​ള്‍ വ​ഴി ക​വ​റേ​ജ് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

