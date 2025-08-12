Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Aug 2025 12:00 PM IST
    date_range 12 Aug 2025 12:00 PM IST

    ഖരീഫ്: ഇന്ധന പമ്പുകളിൽ മൊബൈൽ ലബോറട്ടറി ടീമുകൾ പരിശോധന ശക്തമാക്കി

    ഖരീഫ്: ഇന്ധന പമ്പുകളിൽ മൊബൈൽ ലബോറട്ടറി ടീമുകൾ പരിശോധന ശക്തമാക്കി
    ഇ​ന്ധ​ന​പ​മ്പു​ക​ളി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി ടീ​ം പ​ര​ിശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു 

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ സ​​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ദോ​ഫാ​റി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ ഇ​ന്ധ​ന പ​മ്പു​ക​ളി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി ടീ​മു​ക​ൾ ഫീ​ൽ​ഡ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വു​ക​ളു​ടെ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും കൃ​ത്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ. പ​രി​ശോ​ധ​ന​സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് 210 ഇ​ന്ധ​ന ഡി​സ്പെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ദോ​ഫാ​റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 45 ഇ​ന്ധ​ന സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി.

    അം​ഗീ​കൃ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ള​വു​ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ആ​കെ 429 സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നാ​ല് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തു.

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്ധ​ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഉ​യ​രു​ന്ന ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച നി​രീ​ക്ഷ​ണ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​കാ​മ്പ​യി​ൻ. ഫീ​ൽ​ഡ് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത സേ​വ​ന​വി​ത​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. സീ​സ​ണി​ൽ പ​ര​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. എ​ല്ലാ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

