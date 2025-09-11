Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 11:56 AM IST

    ഖ​രീ​ഫ്; മ​സ്‌​ക​ത്ത്-​സ​ലാ​ല റൂ​ട്ടി​ൽ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേറി

    salalh airport
    ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ സ​ലാ​ല വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഈ ​വാ​ര​ത്തെ ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്തി​നും സ​ലാ​ല​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വിസു​ക​ൾ​ക്ക് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.സീ​റ്റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ബു​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണി​ത്. ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തും ടൂ​റി​സ​ത്തെ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​ങ്കി​നെ​യാ​ണ് ഈ ​കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്-​സ​ലാ​ല റൂ​ട്ടി​ലെ നി​ല​വി​ലെ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​യ ഒ​മാ​ൻ എ​യ​റും സ​ലാം എ​യ​റും ഖ​രീ​ഫ് ദോ​ഫാ​റി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം പൂ​ർ​ണ്ണ ശേ​ഷി​യി​ൽ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ (സി.​എ.​എ) ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് ഹ​മീ​ദ് ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബ​റാ​ഷ്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം സ്ഥി​ര​മാ​യ വി​ത​ര​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രു​ന്നു. മി​ക്ക ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ലോ​ഡു​മാ​യാ​ണ് പ​റ​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഒ​മാ​ന്റെ വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും അ​ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​സ്‌​ക​ത്തി​നും സ​ലാ​ല​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ദി​ന വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 12ൽ ​നി​ന്ന് 14 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. സീ​റ്റ് ഒ​ക്യു​പെ​ൻ​സി 98 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന​ടു​ത്തെ​ത്തി. സീ​സ​ണി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​തും പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മാ​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​കെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം പ്ര​തി​ദി​നം 5,500 ക​വി​ഞ്ഞു.കൂ​ടാ​തെ, സീ​സ​ണി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ശേ​ഷി​യി​ൽ സ​ലാം എ​യ​റും ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​ത്ത് ദൈ​നം​ദി​ന വി​മാ​ന സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ നാ​ലി​ൽ നി​ന്ന് എ​ട്ടാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    ചി​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​ഡു​ക​ൾ100 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി. തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ റൗ​ണ്ട് ട്രി​പ്പു​ക​ളി​ലെ മൊ​ത്തം ദൈ​നം​ദി​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 4,000 ആ​യി. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ മ​സ്‌​ക​ത്തി​നും സ​ലാ​ല​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത ആ​വ​ശ്യം നി​റ​വേ​റ്റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സി.​എ.​എ വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.ദോ​ഫാ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ദോ​ഫാ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള​ു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ജൂ​ൺ 21 മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ 31വ​രെ ഏ​ക​ദേ​ശം 4,42,100 ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. 2024ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഏ​ഴ് ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വ് ആ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് 4,13,122 ആ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ. ദേ​ശീ​യ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​യു​ന്ന​ത്.സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ 75.6 ശ​ത​മാ​ന​വും ഒ​മാ​നി​ക​ളാ​ണ്. പ്രാ​ഥ​മി​ക സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 3,34,399 സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 69,801ഉം ​മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ 37,900ഉം ​ആ​യി​രു​ന്നു.ജൂ​ലൈ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ക​ര​മാ​ർ​ഗ്ഗം ആ​കെ 334,846 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ എ​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം വി​മാ​ന​മാ​ർ​ഗ്ഗം 107,254 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും വ​ന്നു. 2024 ജൂ​ലൈ അ​വ​സാ​നം വി​മാ​ന​മാ​ർ​ഗ്ഗം എ​ത്തി​യ​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 10.9 ശ​ത​മാ​ന​ത്ത​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Gulf NewsOman Newsflight servicesKharifmuscat-salalah
