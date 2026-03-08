Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമതേതര സംഗമമായി...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 March 2026 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 1:35 PM IST

    മതേതര സംഗമമായി കേരളവിങ് ഇഫ്‌താർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് ഒമാൻ കേരളാവിങ്ങിന്റെ ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ ആയിരത്തിലേറെ പേർ പങ്കെടുത്തു.
    മതേതര സംഗമമായി കേരളവിങ് ഇഫ്‌താർ
    cancel
    camera_alt

    മത്രയിലെ സബാലത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് ഒമാൻ കേരളാവിങ് ഇഫ്താർ സംഗമം


    മസ്‌കത്ത്: ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് ഒമാൻ, കേരളാവിങ്ങിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഇഫ്താർ സംഗമം മത്രയിലെ സബാലത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു. പ്രമുഖ വ്യവസായിയും പൗരപ്രമുഖനുമായ പി. മുഹമ്മദ്‌ അലി, ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് ഒമാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷക്കീൽ കോമത്ത്, വൈസ് ചെയർമാൻ സുഹൈൽ ഖാൻ, കമ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് കുമാർ, മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ടി.വി.എസ് പ്രസാദ്, പ്രവീൺ പിന്റോ, മലയാളം വിങ് കൺവീനർ താജുദ്ദീൻ, എൻ.എഫ്.സി പ്രസിഡന്റ് സുകുമാരൻ നായർ, മലയാളം മിഷൻ ഒമാൻ പ്രസിഡൻറ് കെ. സുനിൽകുമാർ, സെക്രട്ടറി അനുചന്ദ്രൻ, ഒമാനിലെ മുതിർന്ന സാമൂഹി പ്രവർത്തകൻ ഷാജി സെബാസ്റ്റ്യൻ, പി. സുധി ഇന്ത്യൻ സ്ക്കൂൾ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, ഒമാനിലെ വിവിധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ, സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി ആയിരത്തിലേറെ പേർ ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

    കേരളാവിങ് രൂപീകരണ കാലം തൊട്ട് എല്ലാ വർഷവും ‘മതേതര ഇഫ്താർ’ എന്ന ആശയത്തിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നതായി കൺവീനർ അജയൻ പൊയ്യാറ പറഞ്ഞു. തുടർന്നും വ്യത്യസ്ത മത സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളെ ഒന്നിച്ചണിനിരത്തുന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് മാനേജ്‌മെൻറ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indian social clubifthargulfnewsOmanKerala WingMuscat newsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Kerala Wing organised Iftar gathering
    Similar News
    Next Story
    X