    Oman
    Posted On
    date_range 20 April 2026 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 9:50 AM IST

    കേരള വിഭാഗം വിഷു -ഈസ്റ്റർ -ഈദ് ആഘോഷം

    ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് കേരള വിഭാഗം വിഷു - ഈസ്റ്റർ - ഈദ് ആഘോഷം എഴുത്തുകാരി അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    മസ്കത്ത്: ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് കേരള വിഭാഗം ഈ വർഷത്തെ വിഷു - ഈസ്റ്റർ - ഈദ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് കേരളം വിഭാഗം രൂപീകൃതമായതിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോങ്ങളുടെ ഭാഗമായികൂടിയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ദാർസൈറ്റിലെ ജെ.എം.ടി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കൺവീനർ അജയൻ പൊയ്യാറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    എഴുത്തുകാരി അമ്മു വള്ളിക്കാട്ട് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു . ഷക്കീൽ കൊമോത്ത് , സന്തോഷ് കുമാർ , കോ കൺവീനർ ജഗദീഷ് കീരി , അനു ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സോന ശശിക്ക് ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി . മുജീബ് മജീദ് സ്വാഗതവും , ട്രഷറർ സുനീത് തേക്കേടാവാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു . വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി.

    TAGS:celebrationvishuEastereidKerala section
    News Summary - Kerala Section Vishu -Easter -Eid Celebration
    Similar News
    Next Story
