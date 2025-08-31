Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 12:02 PM IST

    കേരള വിഭാഗം ചെസ്-കാരംസ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

    കേരള വിഭാഗം ചെസ്-കാരംസ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് കേ​ര​ള വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ചെ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് കേ​ര​ള വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ചെ​സ്, കാ​രം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറു​ക​ൾ കേ​ര​ള വി​ങ് ഓ​ഫി​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഓ​പ​ൺ, സീ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, കേ​ര​ള വി​ങ് കോ-​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​ഗ​ദീ​ഷ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​നി​ത് തേ​ക്കേ​ട​വ​ൻ, വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജ ര​മേ​ശ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ​രി​ശീ​ല​ക രാ​ഖി ചെ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കാ​യി​ക​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ബി​ൻ ദാ​സ്, ജോ​യ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഞ്ജ​ലി ബി​ജു, റി​യാ​സ് അ​മ്പ​ല​വ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള വി​ങ് യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ മ​ത്സ​ര സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന വേ​ദി​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

    TAGS:Indian social clubOman NewsOman Kerala SectionChess-Carrom Competitions
