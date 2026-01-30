Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകേ​ര​ള പ്രീ​മി​യ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 1:45 PM IST

    കേ​ര​ള പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ജ​ഴ്‌​സി - ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ര​ള പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ജ​ഴ്‌​സി - ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ൺ ജ​ഴ്‌​സി - ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    സു​ഹാ​ർ: ഒ​മാ​നി​ലെ വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യി​ലെ, സു​ഹാ​ർ, സ​ഹം, കാ​ബൂ​റ, ബു​റൈ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന്റെ ടീം ​ജ​ഴ്‌​സി​യും ട്രോ​ഫി​യും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 6, 13 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി സോ​ഹാ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. ആ​ദ്യ സീ​സ​ൺ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ൾ നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ​തോ​ടെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലേ​ക്കു പു​തി​യ ര​ണ്ട് ടീം ​കൂ​ടി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ട്ട് ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ലാ​യി 8 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സം കേ​ര​ള പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ​ന്റെ ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ ലേ​ലം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ജ​ഴ്‌​സി ലോ​ഞ്ചും ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങും സു​ഹാ​റി​ലെ മ​ല​ബാ​ർ പാ​രി​സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ നോ​ർ​ത്ത് ബാ​തി​ന ഏ​രി​യ​യി​ലു​ള പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഷ​ബീ​ർ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ്വാ​ഗ​തം ബി​ജു കാ​ക്ക​പ്പോ​യി​ലും ന​ന്ദി സി​യാ​ദും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ന​ൽ​കി​യ ആ​ശം​സ വി​ഡി​യോ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ​സ് ആ​യാ ബ​ദ്ർ സ​മാ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, മാ​വ ക്ലി​നി​ക്, ടെ​ക്സ​ൽ സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ ന്റെ ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. സീ​സ​ൺ2 വ​ൻ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ട​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജി​ജു, ജി​മ്മി, സ​ഹീ​ർ, പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Kerala Premier League Cricket Jersey and Trophy Released
    Similar News
    Next Story
    X