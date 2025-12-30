കേരള മാപ്പിള കലാ അക്കാദമി മസ്കത്ത് ചാപ്റ്റര് ഉദ്ഘാടനം രണ്ടിന്text_fields
മസ്കത്ത്: മാപ്പിള കലകളുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും തനിമ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി കാല്നൂറ്റാണ്ടായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കേരള മാപ്പിള കലാ അക്കാദമിയുടെ (കെ.എം.കെ.എ) മസ്കത്ത് ചാപ്റ്റര് ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ചിങ്ങും സാംസ്കാരിക നിശയായ ‘മെഗാ ഷോ 2026’ ഉം ജനുവരി രണ്ടിന് നടക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി വാര്ത്തസമ്മേളനത്തില് അറിയിച്ചു.
അല് ഖൂദ് മിഡിലീസ്റ്റ് കോളജ് (റുസൈല്) ഓഡിറ്റോറിയത്തില് വൈകീട്ട് 6.30ന് ആരംഭിക്കുന്ന ചടങ്ങില് ഇന്ത്യന് അംബാസഡര് ജി.വി. ശ്രീനിവാസ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. കേരള മാപ്പിള കല അക്കാദമി സംസ്ഥാന ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് എ.കെ. മുസ്തഫ, സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി ആരിഫ് കാപ്പിൽ, മസ്കത്തിലെ കല- സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും.
ഒമാന്റെ 55ആമത് ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവാസി സമൂഹം ഒമാന് രാജ്യത്തിന് സമര്പ്പിക്കുന്ന മെഗാ ടൈറ്റില് സോങ് പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ ആകര്ഷണമായിരിക്കുമെന്ന് ചീഫ് കോഓഡിനേറ്റര് നിസാം അണിയാരം പറഞ്ഞു. സംഗീത സംവിധായകന് സുനില് കൈതാരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് 55 ഗായകര് ഒരേസമയം വേദിയില് അണിനിരന്നാണ് ഈ സംഗീത ശില്പം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത ഗായകരായ കണ്ണൂര് ശരീഫ്, ആസിഫ് കാപ്പാട്, സിന്ധു പ്രേംകുമാര് തുടങ്ങി കലാരംഗത്തെ മറ്റ് പ്രമുഖരും ഈ മെഗാ ഷോയില് പങ്കെടുക്കും.
'മാനവികതക്കൊരു ഇശല് സ്പര്ശം' എന്ന സന്ദേശവുമായി 2001ല് രൂപീകൃതമായ അക്കാദമി, കലയോടൊപ്പം തന്നെ 'ഇശല് ബൈത്ത്' ഭവന പദ്ധതി, വയനാട് മുണ്ടക്കൈ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തുടങ്ങിയ സേവന മേഖലകളിലും സജീവമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണെന്നും സംഘാടക സമിതി അറിയിച്ചു.
ചീഫ് കോഓഡിനേറ്റർ നിസാം അണിയാരം, രക്ഷാധികാരി പി.എ.വി അബൂബക്കർ ഹാജി, ചെയർമാൻ സിദ്ദീഖ് മങ്കട, കൺവീനർ ഷമീർ കുഞ്ഞിപ്പള്ളി, ട്രഷറർ ഇസ്ഹാക് ചിരിയണ്ടൻ, കോകൺവീനർ മുനീർ മാസ്റ്റർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി നാസർ കണ്ടിയിൽ, സെക്രട്ടറി ലുഖ്മാൻ കതിരൂർ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register