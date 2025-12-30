Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ...
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 10:52 AM IST

    കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി മ​സ്ക​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ര​ണ്ടി​ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘മെ​ഗാ ഷോ 2026’ ​മ​സ്‌​ക​ത്തി​ല്‍ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ര​ങ്ങേ​റും
    കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി മ​സ്ക​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ര​ണ്ടി​ന്
    cancel
    camera_alt

    കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ല അ​ക്കാ​ദ​മി മ​സ്ക​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മാ​പ്പി​ള ക​ല​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ത​നി​മ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കാ​ല്‍നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ (കെ.​എം.​കെ.​എ) മ​സ്ക​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക നി​ശ​യാ​യ ‘മെ​ഗാ ഷോ 2026’ ​ഉം ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ല്‍ ഖൂ​ദ് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജ് (റു​സൈ​ല്‍) ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ല അ​ക്കാ​ദ​മി സം​സ്ഥാ​ന ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ, സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​രി​ഫ് കാ​പ്പി​ൽ, മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ക​ല- സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഒ​മാ​ന്റെ 55ആ​മ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ഒ​മാ​ന്‍ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ടൈ​റ്റി​ല്‍ സോ​ങ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ര്‍ഷ​ണ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ നി​സാം അ​ണി​യാ​രം പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്‍ സു​നി​ല്‍ കൈ​താ​ര​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ 55 ഗാ​യ​ക​ര്‍ ഒ​രേ​സ​മ​യം വേ​ദി​യി​ല്‍ അ​ണി​നി​ര​ന്നാ​ണ് ഈ ​സം​ഗീ​ത ശി​ല്‍പം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ശ​രീ​ഫ്, ആ​സി​ഫ് കാ​പ്പാ​ട്, സി​ന്ധു പ്രേം​കു​മാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തെ മ​റ്റ് പ്ര​മു​ഖ​രും ഈ ​മെ​ഗാ ഷോ​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    'മാ​ന​വി​ക​ത​ക്കൊ​രു ഇ​ശ​ല്‍ സ്പ​ര്‍ശം' എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി 2001ല്‍ ​രൂ​പീ​കൃ​ത​മാ​യ അ​ക്കാ​ദ​മി, ക​ല​യോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ 'ഇ​ശ​ല്‍ ബൈ​ത്ത്' ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി, വ​യ​നാ​ട് മു​ണ്ട​ക്കൈ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നി​സാം അ​ണി​യാ​രം, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി പി.​എ.​വി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹാ​ജി, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​ങ്ക​ട, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​മീ​ർ കു​ഞ്ഞി​പ്പ​ള്ളി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​സ്‌​ഹാ​ക് ചി​രി​യ​ണ്ട​ൻ, കോ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​നീ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ ക​ണ്ടി​യി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലു​ഖ്മാ​ൻ ക​തി​രൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Kerala Mappila Kala Akademi Muscat Chapter Inauguration on Tuesday
    Similar News
    Next Story
    X