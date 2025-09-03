Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകേ​ര​ള ഫെ​സ്റ്റ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 11:00 AM IST

    കേ​ര​ള ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ര​ള ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    റൂ​സൈ​ലി​ലെ ‘ദ ​ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സ്’ ബൈ ​സാ​ബ്രി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന കേ​ര​ള ഫെ​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളാ​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം റെ​സി​ഡ​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, സ്നേ​ഹ​ക്കൂ​ട്, ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം, സ്നേ​ഹ​തീ​രം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ കേ​ര​ള ഫെ​സ്റ്റ് 2025 സ​മാ​പി​ച്ചു. റൂ​സൈ​ലി​ലെ ‘ദ ​ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സ്’ ബൈ ​സാ​ബ്രി​സി​ൽ നാ​ട്ടു​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം നീ​ണ്ട പ​രി​പാ​ടി. ഓ​ണം ഷോ​പ്പി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലും പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്നു.

    ക​സ​വ് മു​ണ്ട്, സാ​രി, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ബ​ലൂ​ൺ തു​ട​ങ്ങി നി​ല​ക്ക​ട​ല​യും ക​രി​മ്പി​ൻ ജ്യൂ​സും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ 24ൽ​പ​രം സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഷോ​പ്പി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ജൈ​വ​കൃ​ഷി​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ജൈ​വ​വി​ള​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും വി​ൽ​പ​ന​യും വി​ത്ത് വി​ത​ര​ണ​വു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ട​വും ഉ​ത്സ​വ​ന​ഗ​രി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​മെ​ന്റ​ലി​സം തു​ട​ങ്ങി 400 ൽ ​അ​ധി​കം പ്ര​ഗ​ല്ഭ​ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഉ​ഷ്ണ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ പൂ​ര​പ്പ​റ​മ്പി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. സാ​ബ്രി ഹാ​രി​ദ്, ഫൈ​സ​ൽ പോ​ഞ്ഞാ​ശേ​രി, അ​നീ​ഷ് സൈ​ദ്, സി​ബി തു​ണ്ട​ത്തി​ൽ, ഹാ​ഷിം, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ കു​രു​വി​ള, ശ്രീ​കു​മാ​ർ, അ​നി​ൽ, അ​ല​ക്സ്, സു​ധീ​ഷ്, അ​ജീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsconcludeskerala fest
    News Summary - Kerala Fest concludes
    Similar News
    Next Story
    X