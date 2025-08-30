Begin typing your search above and press return to search.
    കേരള ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കം

    kerala fest
    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള കേ​ര​ള ഫെ​സ്റ്റി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള കേ​ര​ള ഫെ​സ്റ്റി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. എ​റ​ണാ​കു​ളം റെ​സി​ഡ​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, സ്നേ​ഹ​ക്കൂ​ട്, ഒ​മാ​ൻ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം, സ്നേ​ഹ​തീ​രം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. റൂ​സൈ​ലി​ലെ ‘ദി ​ഗാ​ർ​ഡ​ൻ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ’ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​ഹ​ർ ഖ​ലീ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സാ​ബ്രി​സ് ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ബ്രി ഹാ​രി​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫൈ​സ​ൽ പോ​ഞ്ഞാ​ശ്ശേ​രി, അ​നീ​ഷ് സ​യ്യി​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​ഓ​ണം ഷോ​പ്പി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ പൂ​ര​പ്പ​റ​മ്പി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ് മ​ണി​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12 മ​ണി​വ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

