Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകേ​ര​ള ഫെ​സ്റ്റ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 12:23 PM IST

    കേ​ര​ള ഫെ​സ്റ്റ് 2025ന്റെ ​കൊ​ടി​നാ​ട്ട​ല്‍ ന​ട​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    kerala fest
    cancel
    camera_alt

    കേ​ര​ള ഫെ​സ്റ്റ് 2025ന്റെ ​കൊ​ടി​നാ​ട്ട​ല്‍ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: എ​റ​ണാ​കു​ളം റെസി​ഡ​ന്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ (ഇ​റ), സ്‌​നേ​ഹ​ക്കൂ​ട്, സ്‌​നേ​ഹ​തീ​രം, ഒ​മാ​ന്‍ കൃ​ഷി​ക്കൂ​ട്ടം, ദ ​ഗാ​ര്‍ഡ​ന്‍സ് ബൈ ​സാ​ബ്രീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന കേ​ര​ള ഫെ​സ്റ്റ് 2025ന്റെ ​കൊ​ടി​നാ​ട്ട​ല്‍ ക​ര്‍മം സാ​ബ്രി ഹാ​രി​ദ് നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ഫൈ​സ​ല്‍ പോ​ഞ്ഞാ​ശ്ശേ​രി, അ​നീ​ഷ് സെ​യ്ദ്, ജി​തി​ന്‍ വി​നോ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്‍ സ​ലാം, ഡോ. ​സൂ​ര​ജ്, അ​ല​ക്‌​സാ​ണ്ട​ര്‍ കു​രു​വി​ള, ശ്രീ​കു​മാ​ര്‍, അ​നി​ല്‍ അ​ല​ക്‌​സ് സു​ധീ​ഷ്, അ​ജീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.ഓ​ണ​ത്തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഉ​ത്സ​വ​മാ​മാ​ങ്കം ആ​യി​രി​ക്കും 28, 29, 30 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ വൈ​കീട്ട് ഏ​ഴ് മ​ണി മു​ത​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന കേ​ര​ള ഫെ​സ്റ്റ് എ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ന​ത് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ളി​ക്കോ​പ്പു​ക​ളും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടും. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsflagged offkerala fest
    News Summary - Kerala Fest 2025 flag-off underway
    Similar News
    Next Story
    X