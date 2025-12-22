Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 12:13 PM IST

    കേ​ര​ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം: ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ

    കേ​ര​ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം: ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ
    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ മി​ക​ച്ച ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷം ഇ​ൻ കാ​സ്സ് ഒ​മാ​നും

    കെ.​എം.​സി.​സി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ച മി​ക​ച്ച ജ​യം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ. മു​ൻ​കാ​ല​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​വാ​സി​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​നും കെ.​എം.​സി.​സി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. റൂ​വി അ​ൽ ഫ​വാ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി കോ​വ​ളം എം.​എ​ൽ.​എ എം. ​വി​ൻ​സെ​ന്റ് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ൻ കാ​സ് ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ​നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​നീ​ഷ് ക​ട​വി​ൽ, സ​ന്തോ​ഷ് പ​ള്ളി​ക്ക​ൻ, കു​രി​യാ​ക്കോ​സ് മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ, ബി​നീ​ഷ് മു​ര​ളി, ജി​ജോ ക​ട​ന്തോ​ട്ട്, വി.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, സ​തീ​ഷ് പ​ട്ടു​വം, ജി​നു ജോ​ൺ, ഹം​സ അ​ത്തോ​ളി, കെ.​എം.​സി.​സി മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കൂ​ടി​യാ​യ പി.​ടി.​കെ. ഷെ​മീ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി. വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​സ്‍ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു ഷി​ബു പു​ല്ലാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും പി.​വി. എ​ൽ​ദോ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Kerala election historic victory: UDF celebrates Oman
