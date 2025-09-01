Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 11:21 AM IST

    കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം പാ​യ​സ​മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    indian social club oman
    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ന്‍ കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം വ​നി​താ​വേ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പാ​യ​സ​മേ​ള

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 26ന് ​അ​ല്‍ ഫ​ലാ​ജ് ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ ഗ്രാ​ന്റ് ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ന്‍ കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം വ​നി​ത​വേ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ പാ​യ​സ​മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.റൂ​വി​യി​ലെ കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം ഓ​ഫി​സി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ 31 ഇ​നം പാ​യ​സ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. പ​ഞ്ച​സാ​ര, ശ​ര്‍ക്ക​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ​ഞ്ച​സാ​ര പാ​യ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ന​ത്തി​ല്‍ ഉ​മ ര​മേ​ശ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ശ്രു​തി ഭൂ​ഷ​ണും ര​ഞ്ജു അ​നു​വും യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും നേ​ടി. ശ​ര്‍ക്ക​ര ഇ​ന​ത്തി​ല്‍ ഹൃ​ദ്യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ ഉ​ഷ മ​ധു, ഡി​നി എ​ന്നി​വ​ര്‍ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    നൂ​റ്റ​മ്പ​തി​ലേ​റെ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ണി​ക​ളാ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം, വി​വി​ധ ക​ളി​ക​ള്‍, ഓ​ണം ക്വി​സ് എ​ന്നി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ച പാ​യ​സ​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ണി​ക​ള്‍ക്ക് രു​ചി​ച്ച് നോ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ര​ള വി​ങ് മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​നി​താ​വേ​ദി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും ചേ​ര്‍ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പാ​യ​സ​മേ​ള ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ബാ​ബു രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗം കോ ​ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ കെ. ​ജ​ഗ​ദീ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ന്‍ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ന്നു. കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം വ​നി​ത കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ശ്രീ​ജ ര​മേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ഷി​ല്‍ന ഷൈ​ജി​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ശ്രീ​വി​ദ്യ ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക.

