Madhyamam
    Oman
    30 Jan 2026 1:55 PM IST
    30 Jan 2026 1:55 PM IST

    കേ​ര​ള ബ​ജ​റ്റ്​: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ത​ലോ​ട​ൽ മാ​ത്രം

    ദു​ബൈ: പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട്​ ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ വ​മ്പ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ത​ലോ​ട​ൽ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി. പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ക്ഷേ​മം ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ പ​ര​ക്കെ​യു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​നം.

    പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ന്​ 20 കോ​ടി നീ​ക്കി​വെ​ച്ച​താ​ണ്​ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യാ​വു​ന്ന ഒ​ന്ന്. തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ​ല​ത​വ​ണ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന നേ​ടി​യി​ല്ല. മാ​റു​ന്ന ആ​ഗോ​ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി ധ​ന​മ​ന്ത്രി പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്​​സ്​ വ​ഴി​യു​ള്ള പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ കേ​വ​ലം 65 കോ​ടി രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ബ​ജ​റ്റി​നേ​ക്കാ​ൾ തു​ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2024ൽ ​ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​വാ​സി പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ന്​ 25 കോ​ടി​യും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​ക്ക്​ 2.5 കോ​ടി രൂ​പ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    ധൂ​ർ​ത്താ​ണെ​ന്ന്​ വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശ​നം പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ത​ന്നെ ഉ​യ​രു​ന്ന ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​ക്കും അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ക്ഷേ, 7.30 കോ​ടി രൂ​പ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യ​വും മ​റ്റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ന്ത്വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ 35 കോ​ടി​യും ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ 18 കോ​ടി​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​വാ​സി ഡി​വി​ഷ​ന്‍റ്​ സ്കീ​മി​ന്​ 6.5 കോ​ടി വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്​ ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും വ​ലി​യ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്​ പ​ര്യാ​പ്ത​മ​ല്ലെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ അ​യ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ത​ന്നെ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ ആ ​പ​ണം പ്ര​ത്യ​ൽ​പാ​ദ​ന​പ​ര​മാ​യ വി​ധ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു ശ്ര​മ​വും ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു നീ​ക്ക​വും ഇ​ത്ത​വ​ണ​യു​മി​ല്ലെ​ന്ന​തും നി​രാ​ശ​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളോ അ​തി​നാ​യു​ള്ള ഫ​ണ്ടു​ക​ളോ മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. കേ​ര​ള സ​മ്പ​ദ്​​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ​യും ബ​ജ​റ്റ്​ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

