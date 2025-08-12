Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​വാ​സലോകത്തെ കെ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മി​ഴി തു​റ​ന്ന് ‘കെ​ണി​ഞ്ച​ൻ’

    ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം റൂ​വി ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ തു​ലി​പ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു
    പ്ര​വാ​സലോകത്തെ കെ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മി​ഴി തു​റ​ന്ന് ‘കെ​ണി​ഞ്ച​ൻ’
    ‘കെ​ണി​ഞ്ച​ൻ’ ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട് കെ​ണി​യി​ൽ വീ​ണു​പോ​കു​ന്ന ഗാ​ർ​ഹി​ക​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​​ളെ​യും അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ന്തം ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യി​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന കെ​ണി​ഞ്ച​ൻ, ദി ​ട്രാ​പ്പ​ർ എ​ന്ന ഹ്ര​സ്വ ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം റൂ​വി ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ തു​ലി​പ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു. ആ​ടു​ജീ​വി​തം ഫെ​യിം ഡോ​ക്ട​ർ താ​ലി​ബ്‌ ആ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി, ഒ​മാ​ൻ ഫി​ലിം സൊ​സൈ​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കി​ന്ദി, ഭാ​വ​ല​യ ചെ​യ​ർ​മാ​നും വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ ജെ. ​ര​ത്ന​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥ്യം വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    അ​മി​ഗോ​സ് മ​സ്ക​ത്തി​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ സി​നോ​ജ് അ​മ്പൂ​ക്ക​ൻ ജോ​സ് ര​ച​ന​യും സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ക​ബീ​ർ യൂ​സു​ഫും നൃ​ത്ത​നാ​ട​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​യാ​യ ഇ​ന്ദു ബാ​ബു​രാ​ജും പ്ര​ധാ​ന വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി നാ​ട​ക-​സി​നി​മ ന​ട​നും സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സി​നോ​ജി​ന്റെ പി​താ​വു​മാ​യ ജോ​സ് അ​മ്പൂ​ക്ക​നെ​ക്കൂ​ടാ​തെ സു​ഭാ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൾ തി​രൂ​ർ, ജോ​സ് ചാ​ക്കോ, വി​നോ​ദ് പു​ന്നൂ​ർ, നി​ഖി​ൽ, ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് കി​ര​ൺ, ദി​നേ​ശ് കു​മാ​ർ, ഡോ. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​വി​ധ വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി.​ഒ.​പി ആ​ൻ​ഡ് കാ​മ​റ ജി​ജോ തൂ​മ്പാ​റ്റ്, പ്ര​ണ​വ് ഐ ​മാ​ജി​ക്‌ എ​ന്നി​വ​രും അ​നു ന​രേ​ഷ് സ​ഹ​സം​വി​ധാ​ന​വും ലെ​നോ മാ​ർ​ട്ടി​ൻ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​സം​ഗീ​തം, ഷൈ​ജു എം ​ശ​ബ്ദ സ​ന്നി​വേ​ശ​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ക​ല, മേ​ക്ക​പ് എ​ന്നി​വ റെ​ജി പു​ത്തൂ​രാ​ണ്.

    ജോ​സ് ചാ​ക്കോ പി.​ആ​ർ, അ​ജേ​ഷ് മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ഡി​സൈ​ൻ, നി​ർ​മാ​ണ നി​ർ​വ​ഹ​ണം ദി​നേ​ശ് കു​മാ​റും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്നു. സി​ബി കെ. ​ടോ​മി, ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് കി​ര​ൺ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി​നി​മ നാ​ട​ക​രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​തി​ന​കം പ​ല പ്ര​മു​ഖ ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്ര മേ​ള​ക​ളി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ചി​ത്രം ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ യൂ​ട്യൂ​ബി​ൽ റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

