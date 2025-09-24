Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകേ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 11:27 AM IST

    കേ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ഖാ​ബൂ​റ ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ്’ പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ഖാ​ബൂ​റ ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ്’ പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    കേ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഖാ​ബൂ​റ​യു​ടെ ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ്’ പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ഖാ​ബൂ​റ: കേ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഖാ​ബൂ​റ​യു​ടെ ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ 'ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025'ന്റെ ​പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് കെ.​വി. വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍ ത​ളി​യാ​റ​ക്ക് ന​ല്‍കി നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ താ​നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഖാ​ബൂ​റ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി​പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഖാ​ബൂ​റ ലു​ലു മാ​നേ​ജ​ര്‍ അ​ബീ​ഷ്, ബ​ഷീ​ര്‍, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ന്റ​ണി പി.​കെ, കേ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ കേ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഖാ​ബൂ​റ അ​ല്‍ ജ​വാ​ഹ​റ ഇ​വ​ന്റ് ഹാ​ളി​ല്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 17ന് ​അ​ര​ങ്ങേ​റും. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സ്, ഗാ​ന​മേ​ള, നാ​ട​ന്‍പാ​ട്ട്, ക്ലാ​സി​ക്ക​ല്‍ ഡാ​ന്‍സ്, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്, മാ​വേ​ലി​വ​ര​വ്, ഒ​പ്പ​ന, തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി, ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, ഗെ​യിം ഷോ, ​മ​റ്റ് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ കേ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ഖാ​ബൂ​റ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsPoster ReleasedOnam.gulf news malayalam
    News Summary - Keli Souhrida Vedi Khaboora 'Onanilavu' poster released
    Similar News
    Next Story
    X