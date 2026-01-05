Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഖസബിൽ ആവേശം വിതറി...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 4:03 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 4:03 PM IST

    ഖസബിൽ ആവേശം വിതറി കെ.സി.എഫ്.സി ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ്; കെ.എൽ 14-ന് കിരീടം ​

    text_fields
    bookmark_border
    ഖസബിൽ ആവേശം വിതറി കെ.സി.എഫ്.സി ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ്; കെ.എൽ 14-ന് കിരീടം ​
    cancel
    Listen to this Article

    ഖസബ്: ഖസബ് സിറ്റി ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബിന്റെ (കെ.സി.എഫ്.സി) പത്താം വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച എട്ടാമത് സീസൺ സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ കെ എൽ 14 ചാമ്പ്യന്മാരായി. വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടന്ന ഫൈനലിൽ ഫ്രണ്ട്‌സ് എഫ്.സിയെ രണ്ടിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കെ.എൽ 14 കിരീടം ചൂടിയത്.

    ​പന്ത്രണ്ടോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങൾ അണിനിരന്നത് ടൂർണമെന്റിനെ ആവേശത്തിരയിലെത്തിച്ചു. പന്ത്രണ്ട് ടീമുകൾ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി മാറ്റുരച്ചു. വിജയികളായ കെ.എൽ 14 ടീമിന് 500 ഒമാൻ റിയാലും ട്രോഫിയും സമ്മാനിച്ചു. റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ ഫ്രണ്ട്‌സ് എഫ്.സി 201 ഒമാൻ റിയാലും ട്രോഫിയും സ്വന്തമാക്കി. പത്ത് വർഷത്തെ ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രവർത്തന മികവിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ മികച്ച സംഘാടനമായിരുന്നു ടൂർണമെന്റിലുടനീളം കണ്ടത്.

    കെ.സി.എഫ്.സി, ​സിൽഹെറ്റ് എഫ്.സി, സരൂജ് എഫ്.സി, എഫ്.എഫ്.എഫ്സി ,ബസ്മ എഫ്.സി, ചിറ്റഗോങ് എഫ്.സി, ബി.ഡി.എഫ്.സി, മക്രാൻ എഫ്.സി, അംജദ് എഫ്.സി, അഫ്ഗാൻ എഫ്.സി തുടങ്ങിയ ടീമുകളും ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.

    പടം- Khasab: കെ.സി.എഫ്.സി) പത്താം വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച എട്ടാമത് സീസൺ സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ കെ എൽ 14 ടീം

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:footballOman Newsoman gulf newsKhasab
    Similar News
    Next Story
    X