Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 11:12 AM IST

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ക്ല​ബ് സെ​വ​ൻ​സ്: കെ.​എ​ൽ 14 ടീ​മി​ന് കി​രീ​ടം

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ക്ല​ബ് സെ​വ​ൻ​സ്: കെ.​എ​ൽ 14 ടീ​മി​ന് കി​രീ​ടം
    കാ​സ​ർ​കോ​ട് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ക്ല​ബ് ഖ​സ​ബി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ഏ​ഴാ​മ​ത് സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കെ.​എ​ൽ 14 ടീം

    ഖ​സ​ബ്: കാ​സ​ർ​കോ​ട് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക്ല​ബി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഖ​സ​ബി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​ഴാ​മ​ത് സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കെ.​എ​ൽ 14 ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഖ​സ​ബ് സി​റ്റി എ​ഫ്.​സി റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പാ​യി. ഖ​സ​ബി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഷാ​ബ് നൂ​റാ​നി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 222 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലും ട്രോ​ഫി​യും റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പി​ന് 111 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലും ട്രോ​ഫി​യും കൈ​മാ​റി.

    X