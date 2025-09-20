Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    20 Sept 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    20 Sept 2025 11:09 AM IST

    കര്‍ണാടക ഇസ്‌ലാമിക് സെന്റര്‍ 'ഇശ്‌ഖെ റസൂല്‍ 2025'

    കര്‍ണാടക ഇസ്‌ലാമിക് സെന്റര്‍ ‘ഇശ്‌ഖെ റസൂല്‍ 2025’
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ക​ര്‍ണാ​ട​ക ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ര്‍ (കെ.​ഐ.​സി) ഒ​മാ​ന്‍ നാ​ഷ​ന​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ശ്‌​ഖെ റ​സൂ​ല്‍ 2025 മീ​ലാ​ദ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, മൗ​ലി​ദ് പാ​രാ​യ​ണം, ബു​ർ​ദ മ​ജ്‌​ലി​സ്, ഒ​മാ​നി​ന്റെ വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍, മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍, വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള പാ​ച​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍, ജി.​സി.​സി ക​റ​ന്‍സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം, ആ​ദ​ര​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഷു​ക്കൂ​ര്‍ ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സു​ബൈ​ര്‍ ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ര്‍റ​ഹ്മാ​ന്‍ മു​സ്‍ലി​യാ​ര്‍ പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ് നി​സാ​മി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മൗ​ലി​ദ് പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​യാ​നി​യും ബു​ർ​ദ മ​ജ്‌​ലി​സി​ന് മോ​യി​ന്‍ ഫൈ​സി​യും നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    അ​ശ്‌​റ​ഫ് ഖാ​ന്‍ യു.​എ.​ഇ, ല​ത്വീ​ഫ് മ​റ​ക്കാ​നി സൗ​ദി, നി​സാം ബെ​ല്ലാ​രി സൗ​ദി, മൊ​ന​ബ്ബ ഡി.​കെ എ​സി മ​സ്‌​ക​ത്ത്, അ​ല്‍ത്താ​ഫ് ഡി.​കെ എ​സി മ​സ്‌​ക​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​നീ​ഫ് ക​ല്ല​ഡ്ക്ക, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സ​ക്ക​രി​യ ബ​പ്പ​ളി​ഗെ, ഇം​തി​യാ​സ് ബ​പ്പ​ളി​ഗെ, അ​ബ്ബാ​സ് നു​ജൂ, ഹാ​ഷി​ര്‍ ഹാ​ജി, ക​ല​ന്ദ​ര്‍ ന​വാ​സ്, ത​മീം, ഫ​യാ​സ്, ബ​ഷീ​ര്‍ ത​ങ്ങ​ളാ​ഡി, ഇ​ര്‍ഷാ​ദ്, ഹാ​രി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​ര്‍ല്ല​ഡ്ക്ക സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷി​നാ​ന്‍ പ​ര്‍ല്ല​ഡ്ക്ക ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

