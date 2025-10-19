Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    19 Oct 2025 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 12:19 PM IST

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സ്ക്വാ​ഡി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സ്ക്വാ​ഡി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    സ​ലാ​ല: ക​ണ്ണൂ​ർ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​ലാ​ല​യി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ സ്ക്വാ​ഡ്‌ ‘ക​ണ്ണൂ​രോ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹം​ദാ​ൻ പ്ലാ​സ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കോ​ൺ​സ​ലാ​ർ ഏ​ജ​ന്റ്‌ ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ക​ണ്ണൂ​ർ സ്ക്വാ​ഡ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ജു ശ​ശി​ധ​ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. റ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ആ​ഷി​ഖ്‌ അ​ഹ്മ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. വാ​ദ്യം സ​ലാ​ല​യു​ടെ വാ​ദ്യ​മേ​ള​ത്തോ​ടു കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ ക​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും വി​വി​ധ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്‌ ഉ​പ​ഹാ​ര ഫ​ല​കം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ്‌ സെ​ഷ​ന് ഷ​ബാ​ബ നൗ​ഷാ​ദ്‌ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡോ. ​സി.​കെ. വി​പി​ൻ ദാ​സ്‌ (ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ), ഡോ. ​അ​ശ്വി​ൻ (ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ), ഷാ​ദ്‌ (അ​ൽ ആം​റി), മു​സ്ത​ഫ (ഖൈ​റാ​ത് അ​ൽ ജു​നൂ​ബ്‌) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സു​ഹാ​ന സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​യ്യൂ​ബ്‌ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Oman News, onam celebration, salalah, Onam 2025
