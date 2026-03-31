കണ്ണൂർ പ്രവാസി കണക്ട് നോർക്ക ഐഡി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
31 March 2026 10:42 PM IST
31 March 2026 10:42 PM IST
കണ്ണൂർ പ്രവാസി കണക്ട് നോർക്ക ഐഡി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Kannur Pravasi Connect organized a NORKA ID camp
മസ്കത്ത്: കണ്ണൂരുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ കണ്ണൂർ പ്രവാസി കണക്ട് നോർക്ക ഐഡി ക്യാമ്പ് നടത്തി. അനന്തപുരിയിൽ നടത്താനിരുന്ന ക്യാമ്പ് പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ കാരണം ഓൺലൈനായാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
പ്രവാസികൾക്ക് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നോർക്ക ഇൻഷുറൻസിൽ ഏപ്രിൽ 12 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്ന അറിയിപ്പിനെ തുടർന്നാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തിയത്. 65 ലേറെ പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഷൈജിത്ത്, പരാഗ്, മിഥിലാജ്, പ്രിൻസി എന്നിവർക്കൊപ്പം കണ്ണൂർ കോർ ടീമംഗങ്ങളും വളണ്ടിയർമാരായി നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story