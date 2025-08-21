Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    21 Aug 2025 10:22 AM IST
    ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഫ്രീ​ഡം ടോ​ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    kalalayam samkarika vedi
    മ​സ്ക​ത്ത്: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി മ​സ്ക​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ഫ്രീ​ഡം ടോ​ക് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ.​ഒ. ഉ​മ്മ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ‘രം​ഗ് എ ​ആ​സാ​ദി’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഫ്രീ​ഡം ടോ​ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ണ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​എം. ശ​രീ​ഫ് സ​അ​ദി മ​ഞ്ഞ​പ്പ​റ്റ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. റ​ഷാ​ദ് ചാ​ലി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഹൈ​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ്സി​ൻ സ​ഖാ​ഫി വ​ർ​ത്ത​മാ​ന ഇ​ന്ത്യ​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ സോ​ൺ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ക​ബീ​ർ പു​ഴ​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​സ്റു​ദ്ദീ​ൻ ദാ​ർ​സൈ​റ്റ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.മ​ത​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും മ​ത​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​ടെ​യും നി​റ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും നി​റ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ര​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി വ​ള​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും​കൂ​ടി ആ​ണ് ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന് ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:Gulf NewsOman Newskalalayam samskarika vediIndependance day
    News Summary - Kalalayam Samskarika Vedi Organized Freedom Talk
