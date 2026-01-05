Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    5 Jan 2026 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 11:27 AM IST

    ക​ലാ​ല​യം പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്: ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് സെ​ക്ട​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ

    ക​ലാ​ല​യം പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്: ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് സെ​ക്ട​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ
     പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് മ​സ്ക​ത്ത് സോ​ൺ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ

    വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് സെ​ക്ട​ർ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി 2025 പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് മ​സ്ക​ത്ത് സോ​ൺ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് സെ​ക്ട​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. റൂ​വി ഗാ​ല​ക്സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സോ​ൺ ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്ര സെ​ക്ട​ർ റ​ണ്ണ​റ​പ്പും റൂ​വി സെ​ക്ട​ർ സെ​ക്ക​ന്റ് റ​ണ്ണ​റ​പ്പു​മാ​യി. ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് സെ​ക്ട​റി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ഐ​സി​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഫീ​ഖ് ധ​ർ​മ​ടം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. റ​ണ്ണ​റ​പ്പി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ഷ​രീ​ഫ് സ​ഖാ​ഫി മ​ത്ര​യും സെ​ക്ക​ന്റ് റ​ണ്ണ​റ​പ്പി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ് മ​ത്ര യും ​ന​ൽ​കി. മ​സ്ക​ത്ത് സോ​ൺ പ​രി​ധി​യി​ലെ അ​ഞ്ചു സെ​ക്ട​ർ ടീം ​ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ, ക​ലാ, മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ മി​ക​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് സെ​ക്ട​ർ ടീം ​വി​ജ​യ​മ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ജോ​യ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജീ​വ് മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. വേ​രി​റ​ങ്ങി​യ വി​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം. ഐ​സി​ഫ് ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​ബി​ന​റ്റ് അം​ഗം ഇ​സ്ഹാ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശ​രീ​ഫ് സ​അ​ദി മ​ഞ്ഞ​പ്പ​റ്റ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശ​രീ​ഫ് സ​ഖാ​ഫി മ​ത്ര ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. .

    X