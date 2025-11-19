Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 19 Nov 2025 10:48 AM IST
    date_range 19 Nov 2025 10:48 AM IST

    കലാകൈരളി ഇബ്രി നോർക്ക ഹെൽപ് ലൈൻ ക്യാമ്പ്

    കലാകൈരളി ഇബ്രി നോർക്ക ഹെൽപ് ലൈൻ ക്യാമ്പ്
    ക​ലാ​കൈ​ര​ളി ഇ​ബ്രി ടൗ​ൺ ആ​ൻ​ഡ്‌ സെ​ന്റ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ്

    ഇ​ബ്രി: ക​ലാ​കൈ​ര​ളി ഇ​ബ്രി ടൗ​ൺ ആ​ൻ​ഡ്‌ സെ​ന്റ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ല്പ് ലൈ​ൻ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നൂ​റോ​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക്യാ​മ്പ് ഉ​ച്ച​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച് രാ​ത്രി വ​രെ നീ​ണ്ടു. ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ചെ​യ്തു ന​ൽ​കി.

    കൂ​ടാ​തെ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി പെ​ൻ​ഷ​ൻ സ്കീ​മി​ൽ അം​ഗ​ത്വം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്‌ ദീ​പു, അ​നീ​ഷ്, ഗോ​പ​ക്, കൃ​ഷ്‌​ണേ​ന്ദു, അ​ൻ​സി​ല, ശി​ല്പ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. ശ്യാം ​ലാ​ൽ, ജെ​റി​ൻ, സ​ന്തോ​ഷ്‌ ക​ല്ലി​ശ്ശേ​രി, ദി​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ, സ​ന്തോ​ഷ്‌ ക​ട​ത്തൂ​ർ, മ​നോ​ജ്‌ പ​ണി​ക്ക​ർ, ഷി​ബി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

