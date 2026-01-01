Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 5:53 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 6:40 PM IST

    കലാലയം സാംസ്കാരിക വേദി മസ്കത്ത് സോൺ പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ് രണ്ടിന്

    വെള്ളിയാഴ്ച്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമാവും
    കലാലയം സാംസ്കാരിക വേദി മസ്കത്ത് സോൺ പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ് രണ്ടിന്
    മസ്കത്ത്: കലാലയം സാംസ്കാരിക വേദി മസ്കത്ത് സോൺ പതിനഞ്ചാമത് പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ് വെള്ളിയാഴ്ച്ച റൂവി ഗാലക്സി ഹാളിൽ നടക്കും. സാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ, കലാപരിപാടികൾ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കും. മലയാളം മിഷൻ ഒമാൻ ചെയർമാൻ ഡോ. ജെ. രത്നകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയാകും. ഐ.സി.എഫ് ഒമാൻ നാഷനൽ പ്രസിഡൻ്റ് മുസ്തഫ കാമിൽ സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. ആർ.എസ്.സി ഒമാൻ നാഷനൽ ചെയർമാൻ വി.എം. ശരീഫ് സഅദി മഞ്ഞപ്പറ്റ സന്ദേശ പ്രഭാഷണം നടത്തും.

    മലയാളികളുടെ സാംസ്കാരിക–സാഹിത്യ ചൈതന്യങ്ങൾക്ക് പുതുവൈഭവം പകർന്നുനൽകുന്ന വേദിയായിരിക്കും സാഹിത്യോത്സവമെന്ന് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ഷരീഫ് സഖാഫി, ജനറൽ കൺവീനർ സിദ്ദീഖ് സഖാഫി ദാർസൈത്ത് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:Oman NewsMuscatoman eventspravasi lifeOman Cultural Events
    News Summary - Kalaalayam Saamskarika Vedi Pravasi Literature Festival will be held at Ruwi, Muscat on January 2, 2026
