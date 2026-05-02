Posted Ondate_range 2 May 2026 5:32 PM IST
കല മസ്കത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്: സീ പ്രൈഡ് ജേതാക്കൾ
News Summary - Kala Muscat Cricket Tournament: Sea Pride crowned winners
മസ്കത്ത്: കല മസ്കത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച കോർപറേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ സീ പ്രൈഡ് എൽ.എൽ.സി ജേതാക്കളായി. സിദാബ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ടൂർണമെന്റിൽ അൽ മാസാ ഡെസേർട്ട് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായി. ഒമാനിലെ എട്ട് ടീമുകൾ ടൂർണമെന്റിൽ മാറ്റുരച്ചു. മത്സര വിജയികൾക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായ നിഷാന്ത്, മനോജ് പെരിങ്ങേത്ത് എന്നിവർ ട്രോഫി കൈമാറി.
രാവിലെ ഏഴിന് ആരംഭിച്ച മത്സരങ്ങൾ രാത്രി 11 ഓടെ അവസാനിച്ചു. വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു. ഭാരവാഹികളായ ദിനേശ് ബാബു, അഭിലാഷ് ശിവൻ, സുഗതൻ, റിയാസ്, നിസാർ,ബിനു കേശവൻ, സുബിൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.
