Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:42 AM IST

    ക​ലാ കൈ​ര​ളി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി- നോ​ര്‍ക്ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ക്യാ​മ്പ്

    ക​ലാ കൈ​ര​ളി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി- നോ​ര്‍ക്ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ക്യാ​മ്പ്
    ക​ലാകൈ​ര​ളി ന​ത്തി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി- നോ​ര്‍ക്ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: യ​ങ്കി​ള്‍ ക​ലാ കൈ​ര​ളി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍, യ​ങ്കി​ള്‍ മ​ക്ക ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി, നോ​ര്‍ക്ക ഐ ​ഡി കാ​ര്‍ഡ്, ഇ​ന്‍ഷ്വ​റ​ന്‍സ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ക്യാ​മ്പും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് ഏ​റെ ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യി മാ​റി.

    ഇ​ബ്രി ആ​സ്റ്റ​ര്‍ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പ് യ​ങ്ക​ളി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ഒ​രു മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​യി. 250ഓ​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 50 ഓ​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി- നോ​ര്‍ക്ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ല്‍ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി.

    സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍, പ​രി​പാ​ടി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ഭാ​ഷ്, വി​നീ​ത്, ജോ​ബി, ശ്രീ​ഗേ​ഷ്, നി​ഖി​ല്‍, ബി​ജി​ലാ​ല്‍, അ​രു​ണ്‍, ടോ​ണി, ഷ​ജീ​ര്‍, മ​ണി എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

