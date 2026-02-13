Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    13 Feb 2026 11:30 AM IST
    Updated On
    13 Feb 2026 11:30 AM IST

    ക​ലാ കൈ​ര​ളി ‘കു​ട്ട്യോ​ളും കു​റു​മ്പു​ക​ളും’ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ക​ലാ കൈ​ര​ളി ‘കു​ട്ട്യോ​ളും കു​റു​മ്പു​ക​ളും’ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ഇ​ബ്രി വി​മ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ക​ലാ കൈ​ര​ളി ബാ​ല​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന

    ‘കു​ട്ട്യോ​ളും കു​റു​മ്പു​ക​ളും’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ബ്രി: ക​ലാ കൈ​ര​ളി ബാ​ല​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘കു​ട്ട്യോ​ളും കു​റു​മ്പു​ക​ളും’ ഇ​ബ്രി വി​മ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. 100ലേ​റെ കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​ളി​ക​ളും വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​വേ​ശ​ത്തി​മി​ർ​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​മാ​പ​നം. ‘കു​ട്ട്യോ​ളും കു​റു​മ്പു​ക​ളും’ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കു​മാ​ർ, ത​മ്പാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബാ​ല വി​ഭാ​ഗം ചു​മ​ത​ല​ക്കാ​രാ​യ നി​ഷാ​ദ്, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സു​ധീ​ര​ൻ, ഷാ​ജു, ശ്യാം ​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ക്ബാ​ൽ, കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ബ്രി നൈ​റ്റ്സ് 2026 ക​ലാ​സ​മി​തി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ജെ​റി​ൻ, ദീ​പു, ശ്യാം ​കു​മാ​ർ, ബു​ബി​ലി, ദി​നേ​ശ്, സ​ന്തോ​ഷ്‌ ജി​സ്ന, രെ​ഞ്ചു എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ സു​ഭാ​ഷ്, അ​നീ​ഷ്‌, സു​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​കെ ഷാ​ജി ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Kala Kairali concludes 'Kuttyol and Kurumbukal'
    X