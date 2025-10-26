Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകാ​ബൂ​റ കേ​ളി...
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:02 PM IST

    കാ​ബൂ​റ കേ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ‘ഓ​ണ നി​ലാ​വ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​ബൂ​റ കേ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ‘ഓ​ണ നി​ലാ​വ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കാ​ബൂ​റ​യി​ലെ കേ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം​

    Listen to this Article

    കാ​ബൂ​റ: കാ​ബൂ​റ​യി​ലെ കേ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ‘ഓ​ണ​നി​ല​വ് 2025’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കാ​ബൂ​റ അ​ൽ ജ​വാ​ഹ​റ ഇ​വ​ന്റ്സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 2000ലേ​റെ പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യ ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് മാ​വേ​ലി​വ​ര​വോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ 11ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ രാ​ത്രി 12 വ​രെ നീ​ണ്ടു. ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, ഒ​പ്പ​ന, തി​രു​വാ​തി​ര ക​ളി, നാ​ട​ൻ പാ​ട്ട്, പൊ​ലി​ക ക​ലാ​സം​ഘം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത​ന്യ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ക​രോ​ക്കേ ഗാ​ന​മേ​ള, അ​നൂ​പ് തെ​ങ്ങും​കോ​ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മി​മി​ക്രി വ​ൺ മാ​ൻ​ഷോ, നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ പാ​ച​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​ശാ​ന്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ താ​നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി അ​നൂ​പ് ച​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സൂ​ര​ജ്, മ​നോ​ജ് പെ​രി​ങ്ങ​ത്ത്, നി​ഷാ​ന്ത്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ത​മ്പാ​ൻ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ന​ന്ത​പു​രി പോ​ളി ക്ലി​നി​ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വാ​സു​ദേ​വ​ൻ, അ​ൽ നെ​യ്മീ പോ​ളി ക്ലി​നി​ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശ്യാം ​എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    യു​വ സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഷം​നാ​ദി​നെ വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. കൈ​ര​ളി ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. രാ​ജേ​ഷ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsonam celebrationsonam celebrationkeligulf news malayalam
    News Summary - Kabura Keli Souhridvedi organized 'Onam Nilavu'
    Similar News
    Next Story
    X