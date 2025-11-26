Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 9:36 AM IST

    സാ​മൂ​ഹി​ക സൗ​ഹാ​ർ​ദ​വു​മാ​യി ജ്വാ​ല ഫ​ല​ജ് സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം

    സാ​മൂ​ഹി​ക സൗ​ഹാ​ർ​ദ​വു​മാ​യി ജ്വാ​ല ഫ​ല​ജ് സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം
    ജ്വാ​ല ഫ​ല​ജ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം 2025’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    സു​ഹാ​ർ: ജ്വാ​ല ഫ​ല​ജ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മം 2025’ സു​ഹാ​ർ -ഫ​ല​ജ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സൗ​ഹൃ​ദം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​ഗ​മം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ന്റെ മി​ക​ച്ച വേ​ദി​യാ​യി. സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ്വാ​ല ഫ​ല​ജ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​യാ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സു​ഹാ​റി​ലെ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ത​മ്പാ​ൻ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, സി​റാ​ജ് ത​ല​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. മി​മി​ക്രി താ​രം മ​ഹേ​ഷ് കു​ഞ്ഞു​മോ​ന്റെ വ​ൺ​മാ​ൻ ഷോ ​സ​ദ​സ്സി​നെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ക്കി.

    കൂ​ടാ​തെ, നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും അ​ണി​നി​ര​ന്ന പ​രി​പ​ടി​ക​ൾ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത വി​ളി​ച്ചോ​തി. ന​വ​ജ്യോ​തി ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ നൃ​ത്തം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​ബി ഫി​ലി​പ്സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:social harmonyJwala FalajFriendship Association
