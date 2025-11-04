Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightജ്വാ​ല ഫ​ല​ജ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 10:32 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 10:32 AM IST

    ജ്വാ​ല ഫ​ല​ജ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ജ്വാ​ല ഫ​ല​ജ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

     ജ്വാ​ല ഫ​ല​ജ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    സു​ഹാ​ർ: ഫ​ല​ജി​ലെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ജ്വാ​ല ഫ​ല​ജ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ല​ജ് ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ ക്യാ​മ്പി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും വ​നി​ത​ക​ളു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പ് രാ​ത്രി ഏ​ഴോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. 151 പേ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്തം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ ഒ​മാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പാ​കി​സ്താ​ൻ, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, യ​മ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രും ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ്, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ക്ബാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഫ​ല​ജ് ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്കി​ന്റെ മാ​നേ​ജ​ർ ഫ​വാ​സ്, മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ത​മ്പാ​ൻ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, സി​റാ​ജ് ത​ല​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsBlood Donation Campgulf news malayalamJwala Falaj
    News Summary - Jwala Falaj blood donation camp concludes
    Similar News
    Next Story
    X