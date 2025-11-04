ജ്വാല ഫലജ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചുtext_fields
സുഹാർ: ഫലജിലെ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയായ ജ്വാല ഫലജ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫലജ് ബദർ അൽ സമ പോളിക്ലിനിക്കുമായി സഹകരിച്ചു നടത്തിയ ക്യാമ്പിൽ സ്വദേശികളും വിദേശികളും വനിതകളുമടക്കം നിരവധിപേർ പങ്കെടുത്തു.
വൈകീട്ട് മൂന്നിന് ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പ് രാത്രി ഏഴോടെ അവസാനിച്ചു. 151 പേരിൽനിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പുറമെ ഒമാൻ സ്വദേശികളും പാകിസ്താൻ, അഫ്ഗാനിസ്താൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, യമനി പൗരന്മാരും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു. സെക്രട്ടറി സുരേഷ്, പ്രസിഡന്റ് ഇക്ബാൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഫലജ് ബദർ അൽ സമ പോളിക്ലിനിക്കിന്റെ മാനേജർ ഫവാസ്, മുരളീകൃഷ്ണൻ, തമ്പാൻ തളിപ്പറമ്പ്, സിറാജ് തലശ്ശേരി എന്നിവർ സന്നിഹിതനായി.
