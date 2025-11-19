Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 1:52 PM IST

    സ​ലാ​ല​യി​ല്‍ പു​തി​യ ഷോ​റൂം തു​റ​ന്ന് ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ്

    സ​ലാ​ല​യി​ല്‍ പു​തി​യ ഷോ​റൂം തു​റ​ന്ന് ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ്
    ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സി​ന്‍റെ സ​ലാ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ്

    മ​നാ​മ: ആ​ഗോ​ള ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് സ​ലാ​ല​യി​ല്‍ പു​തി​യ ഷോ​റൂം തു​റ​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ഒ​മാ​നി​ല്‍ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സി​ന് അ​ഞ്ച്​ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളാ​യി. ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ്​ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് എം.​ഡി ജോ​ണ്‍ പോ​ള്‍ ആ​ലു​ക്കാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യാ​പാ​ര ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മു​ബാ​റ​ക് സ​യി​ദ് അ​ല്‍ ഷാ​ഹ്​​രി, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി കോ​ണ്‍സു​ല​ര്‍ ഏ​ജ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. ഗ​ള്‍ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്‍പ്പെ​ടെ ആ​ഗോ​ള ആ​ഭ​ര​ണ​വ്യ​വ​സാ​യ​രം​ഗ​ത്ത് നി​ര്‍ണാ​യ​ക സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​റ​പ്പി​ച്ച ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സി​ന് 12 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 190ല​ധി​കം ഷോ​റൂ​മു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹം ഏ​റെ​യു​ള്ള സ​ലാ​ല​യി​ലെ ജ്വ​ല്ല​റി റീ​ട്ടെ​യ്ല്‍ മേ​ഖ​ല​ക്ക് പു​ത്ത​ന്‍ നി​ര്‍വ​ച​നം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍, ആ​ധു​നി​ക​വും അ​തി​വി​ശി​ഷ്ട​വു​മാ​യ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ഷോ​റൂ​മി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഒ​മാ​നി ആ​ഭ​ര​ണ ഡി​സൈ​ന്‍ മു​ത​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ്ര​ഷ്യ​സ് ജ്വ​ല്ല​റി​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ക​ള​ക്ഷ​നാ​ണ് ഷോ​റൂ​മി​ലു​ള്ള​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ഓ​രോ പ​ര്‍ച്ചേ​സി​നും വി​ൽ​പ​നാ​ന​ന്ത​ര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പു​റ​മെ വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

