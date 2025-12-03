Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 11:41 AM IST

    പ്രവാസത്തിനുശേഷം മടങ്ങുന്ന ജോസ് ഉതുപ്പാന് യാത്രയയപ്പു നൽകി

    പ്രവാസത്തിനുശേഷം മടങ്ങുന്ന ജോസ് ഉതുപ്പാന് യാത്രയയപ്പു നൽകി
    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ജോ​സ് ഉ​തു​പ്പാ​ന് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ജോ​സ് ഉ​തു​പ്പാ​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ബ​ർ​ക്ക​യി​ലെ ദാ​ന പോ​ൾ​ട്രി ഫാ​മി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 18 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ജോ​സ് ഉ​തു​പ്പാ​ന് സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    2001ൽ ​ഒ​മാ​നി​ൽ 'ഭ​വാ​ൻ' ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ ആ​യി പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ച്ച ജോ​സ് ഒ​മാ​നി​ൽ ആ​കെ 24 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ചൂ​ടും ചൂ​രും കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം തൊ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ ജോ​സി​നെ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ആ​ദ​ര​വോ​ടെ അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ച്ചു.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​മ്പ​ല്ലൂ​ർ അ​ര​യ​ൻ​കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് ജോ​സ്. ഭാ​ര്യ റെ​ജി സ്റ്റാ​ഫ് ന​ഴ്സാ​ണ്.

    മ​ക്ക​ൾ: അ​ഖി​ൽ, ആ​ൽ​ബി​ൻ. ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ന​ല്ലൊ​രു പ​ങ്കും പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ച്ച ജോ​സ് ത​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ഠ​യു​ടെ​യും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​ത്ത​മ മാ​തൃ​ക കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ശ്ര​മ ജീ​വി​തം കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ഷ്മ​ള​ത​യോ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് ജോ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജോ​സി​ന്റെ ജോ​ലി​പ്രാ​വീ​ണ്യം, ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത, സ​മ​യ കൃ​ത്യ​ത എ​ന്നി​വ​യെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ഏ​തു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ശാ​ന്ത​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​ത്തോ​ടെ ജോ​ലി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത ജോ​സ്, പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച മാ​ർ​ഗ​ദ​ർ​ശ​ക​നും പ്ര​ചോ​ദ​ന​വു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Jose Uthuppan, who returned from exile, was sent off.
