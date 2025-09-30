Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 12:11 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 12:11 PM IST

    സംയുക്ത മീലാദ് സമ്മേളനം

    സംയുക്ത മീലാദ് സമ്മേളനം
    അ​ൽ ഖൂ​ദ് ത​അ​ലീ​മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ സി.​എം സെ​ന്റ​ർ, ഐ.​സി.​എ​സ് മ​സ്ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്തി​യ

    സം​യു​ക്ത മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​നം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഓ​രോ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​ദീ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി തി​രു​ച​ര്യ​യി​ലൂ​ടെ മു​ന്നോ​ട്ട് നീ​ങ്ങി​യാ​ൽ വി​ശ്വാ​സി​യു​ടെ ഓ​രോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സാ​ർ​ഥ​ക​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​സീ​സ് ബാ​ഖ​വി അ​രൂ​ർ. അ​ൽ ഖൂ​ദ് ത​അ​ലീ​മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ സി.​എം. സെ​ന്റ​ർ, ഐ.​സി.​എ​സ് മ​സ്ക​ത്ത് സം​യു​ക്ത മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സ​യ്യി​ദ് വി.​സി.​കെ. ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ തി​രു​വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ ആ​രെ​ന്തെ​തി​ർ​ത്താ​ലും ലോ​കാ​വ​സാ​നം വ​രെ അ​വി​ട​ത്തെ സ്തു​തി​കീ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ അ​ഷ്ട​ദി​ക്കു​ക​ളി​ലും വി​ശ്വാ​സി​ക​ളി​ലൂ​ടെ മു​ഴ​ങ്ങു​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് സ​യ്യി​ദ് വി.​സി.​കെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മ​ദ്റ​സ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്മ​ദ് ചാ​ത്തോ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, അ​ബ്ദു​ല്ല വ​ഹ​ബി വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, അ​സീം മ​ന്നാ​നി, ഹാ​ഫി​സ് അ​ൻ​സി​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, ഹു​സൈ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​ശ്ര​ഫ് നാ​ദാ​പു​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ജ്വാ ദ​ഫ് സം​ഘ​വും മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ദ​ഫ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. യൂ​നു​സ് വ​ഹ​ബി വ​ല കെ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ദ്റ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഫി മ​മ്പാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ തു​ടി​മു​ട്ടി, ഖ​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, ഹി​ബ​ത്തു​ല്ല, എ​ൻ.​കെ. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, സു​ഹൈ​ൽ കാ​ളി​കാ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X