Madhyamam
    Oman
    Posted On
    10 Aug 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 10:45 AM IST

    സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ലം കാ​ണു​ന്നു; റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വ്

    ഒ​മാ​ൻ വാ​ർ​ത്താ ഏ​ജ​ൻ​സി​യോ​ട് ആ​ർ.​ഒ.​പി ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ലി ബി​ൻ സു​ലൈം അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹി​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്
    സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ലം കാ​ണു​ന്നു; റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വ്
    റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് നഗരത്തിൽ നടത്തുന്ന പ​േ​​ട്രാളിങ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: രാ​ജ്യ​ത്തെ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​വു​വ​ന്ന​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ലി ബി​ൻ സു​ലൈം അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മീ​പ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച ഗ​ണ്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ വാ​ർ​ത്താ ഏ​ജ​ൻ​സി​യോ​ട് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​ത് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ണു​ള്ള​ത്. ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷാ സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​ണ്ട്.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​വ​ർ സി​മു​ലേ​റ്റ​റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടു​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. പ്ര​തി​രോ​ധ ഡ്രൈ​വി​ങ്, വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന, പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ, ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പ്ര​തി​രോ​ധ ഡ്രൈ​വി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് കീ​ഴി​ൽ സ്കൂ​ൾ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന സം​രം​ഭ​മാ​ണ്. പ്ര​ക​ട​ന നി​രീ​ക്ഷ​ണം വ​ഴി ഡ്രൈ​വി​ങ് നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട​താ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യും കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യാ​നാ​യി ആ​ർ‌.​ഒ‌.​പി ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​ഫി​ക് മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഭാ​വി​യി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗം സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളെ (ഐ.​ടി.​എ​സ്) പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ർ‌.​ഒ‌.​പി റോ​ഡ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ്, പ്ര​ധാ​ന ഹൈ​വേ​ക​ളി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ന​യം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ദേ​ശീ​യ റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷാ ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കാ​ണ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷാ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യും അ​ടു​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ, ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ലേ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള റോ​ഡ് പെ​രു​മാ​റ്റം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്രാ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട ഗ​താ​ഗ​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 2022-2023 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘റോ​ഡ് ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ്’ പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന സം​രം​ഭം.

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ​ത് വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി 33 സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട റോ​ഡ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സ്ഥി​ര​മാ​യ പൊ​തു​ജ​ന അ​വ​ബോ​ധ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള ഡ്രൈ​വ​ർ പെ​രു​മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം, ന​ഗ​ര​വ്യാ​പ​ന​വും ജ​ന​സം​ഖ്യാ വ​ള​ർ​ച്ച​യും, പ​രി​മി​ത​മാ​യ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം പോ​ലു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത ഡ്രൈ​വി​ങ് പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, അ​മി​ത വേ​ഗം, സി​ഗ്ന​ൽ ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്ക​ൽ, പ​തി​വ് വാ​ഹ​ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴു​മു​ണ്ട്. ഈ ​വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ്യ​ക്തി​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ത​മ്മി​ലു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചും ശ്ര​ദ്ധ വ്യ​തി​ച​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തും ഓ​രോ പൗ​ര​നും താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നും ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

