തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ്: മുന്നറിയിപ്പുമായി ഒമാൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്text_fields
മസ്കത്ത്: തൊഴിൽ തട്ടിപ്പിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാൻ. വാട്സ്ആപ്പിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളിൽ കരുതിയിരിക്കണമെന്നും ആരും തൊഴിൽ തട്ടിപ്പുകാരുടെ കെണിയിൽ വീണുപോവരുതെന്നും ബാങ്ക് അധികൃതർ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ഒമാനിൽ ലൈസൻസോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനവും വാട്സ് ആപ് വഴി ജോലിഒഴിവുകൾ പരസ്യം ചെയ്യില്ലെന്നും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഒമാൻ വ്യക്തമാക്കി. വാട്സ് ആപ് വഴിപ്രചരിക്കുന്ന തട്ടിപ്പ് സന്ദേശങ്ങളിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാനും തുടർന്ന് പണമിടപാട് നടത്താനും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, അംഗീകൃത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജോലി ആവശ്യാർഥം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പണമിടപാട് പോലുള്ള നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെടില്ലെന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register