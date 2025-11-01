Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    1 Nov 2025 12:16 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 12:16 PM IST

    തൊ​ഴി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്: മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്

    തൊ​ഴി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്: മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്
    മ​സ്ക​ത്ത്: തൊ​ഴി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ. വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​രു​തി​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​രും തൊ​ഴി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രു​ടെ കെ​ണി​യി​ൽ വീ​ണു​പോ​വ​രു​തെ​ന്നും ബാ​ങ്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​നി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സോ​​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​വും വാ​ട്സ് ആ​പ് വ​ഴി ജോ​ലി​ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ പ​ര​സ്യം ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്നും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വാ​ട്സ് ആ​പ് വ​ഴി​പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നും തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്താ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അം​ഗീ​കൃ​ത ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ജോ​ലി ആ​വ​ശ്യാ​ർ​ഥം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലൂ​ടെ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് പോ​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് ബാ​ങ്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman Newsoman central bankgulf news malayalamkasargod district panchayat
    News Summary - Job scam: Oman Central Bank issues warning
