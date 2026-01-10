Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 12:42 PM IST

    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ടം; പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം
    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ടം; പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ഹ​ദ് സ​ഈ​ദ് ബൗ​വൈ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ കു​റി​ച്ച് ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. 2025-26 കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ മൂ​ന്നാം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ എ​ട്ടാം സി​റ്റി​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ൽ​സ്ഥി​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്ക​ൽ, തൊ​ഴി​ൽ​പ​രി​ശീ​ല​ന സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു. തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​ലും തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ലും തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​ലൂ​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക -സാ​മൂ​ഹി​ക ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം, ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​യ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക -സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സു​സ്ഥി​ര തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കൗ​ൺ​സി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണം എ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    തൊ​ഴി​ൽ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ട്രെ​യി​നി​ങ് രം​ഗം സ​ജീ​വ​മാ​ക്ക​ണം. സാ​ങ്കേ​തി​ക, കൈ​ത്തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ തൊ​ഴി​ൽ​പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​പ്പോ​ഴും അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​നു​ബ​ന്ധ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ത​മ്മി​ലു​ള്ള നി​ല​വി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്ക​ണം. വി​പ​ണി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് പ​ഠ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും പു​തു​ക്കാ​നു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഭാ​വി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി പു​തു ത​ല​മു​റ​യെ അ​തി​ന് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും കൗ​ൺ​സി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ മ​വാ​ലി സ​മ്മേ​ള​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsjob lossesShura Councilgulf news malayalam
    News Summary - Job losses of indigenous people; impacts discussed in Shura Council
    Similar News
    Next Story
    X