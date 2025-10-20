Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Oct 2025 12:24 PM IST
    20 Oct 2025 12:24 PM IST

    ജോ​പോ​ൾ അ​ഞ്ചേ​രി 23ന് ​ഒ​മാ​നി​ൽ

    ജോ​പോ​ൾ അ​ഞ്ചേ​രി 23ന് ​ഒ​മാ​നി​ൽ
    ജോ ​പോ​ൾ അ​ഞ്ചേ​രി

    മ​സ്ക​ത്ത്: മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​രം ജോ ​പോ​ൾ അ​ഞ്ചേ​രി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ.23 ന് ​മ​സ്ക​ത്തി​ലെ​ത്തും. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മാ​യ നേ​താ​ജി എ​ഫ്.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സീ​സ​ൺ -5 ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മു​ഖ്യാ​തിഥി​യാ​യാ​ണ് ജോ​പോ​ൾ അ​ഞ്ചേ​രി​​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്. 16 പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ൾ കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്കു​ന്ന നേ​താ​ജി ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് കെ.​എം.​എ​ഫ്.​എ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ മൊ​ബേ​ല അ​ഷാ​ദി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ 24 ന് ​ന​ട​ക്കും

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​മു​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​കൂ​ടി​യാ​യ ജോ​പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ക​ണ്ട മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ താ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​ണ്. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ടീം, ​എ​സ്.​ബി.​ടി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​ൻ, ജെ.​സി.​ടി മി​ൽ​സ് ഫ​ഗ്‍വാ​ര, എ​ഫ്.​സി കൊ​ച്ചി​ൻ, ഈ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​രി​യ​റി​ൽ ബൂ​ട്ട​ണി​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ൽ ക​മ​ന്റേ​റ്റ​റും സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള​യി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ സ​ഹ​പ​രി​ശീ​ല​ക​നു​മാ​ണ്. ജോ​പോ​ൾ 25 ന് ​ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് നേ​താ​ജി എ​ഫ് സി ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

