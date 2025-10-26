Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:16 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:16 PM IST

    ‘വി​ൻ വി​ത്ത് ന​ബി​ൽ’ ബം​ബ​ർ പ്രൈ​സാ​യി ജെ​ടൂ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം

    'വി​ൻ വി​ത്ത് ന​ബി​ൽ' ബം​ബ​ർ പ്രൈ​സാ​യി ജെ​ടൂ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഉ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ​മ്പ​ൻ ബ​മ്പ​ർ പ്രൈ​സു​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ബി​സ്ക​റ്റ് ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ന​ബി​ൽ ‘വി​ൻ വി​ത്ത് ന​ബി​ൽ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഒ​മ്പ​താം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ന​ബി​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡ് ഉ​ട​മ​സ്ഥ​രാ​യ നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സ്ക​റ്റ് ഇ​ൻ​ഡ​സ​ട്രീ​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് ‘വി​ൻ വി​ത്ത് ന​ബി​ൽ’ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ബ​മ്പ​ർ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ‘ജെ​ടൂ​ർ ഡാ​ഷി​ങ് എ​സ്.​യു.​വി’ ആ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​പ്പി​ൾ ഐ​ഫോ​ൺ 17, സാം​സ​ങ് ഗാ​ല​ക്സി എ​സ് 24 അ​ൾ​ട്രാ, സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ 2026 ജ​നു​വ​രി 15 വ​രെ​യാ​ണ് ‘വി​ൻ വി​ത്ത് ന​ബി​ൽ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ബി​ൽ മാ​മൂ​ൽ ഒ​മാ​ൻ, ന​ബി​ൽ കൊ​കോ​ജോ​യ്, ന​ബി​ൽ ഷു​ഗ​ർ ഫ്രീ ​ഡൈ​ജ​സ്റ്റി​വ്, റെ​ലി​ഷ്, ന​ബി​ൽ ക്ര​മോ​ർ ഡാ​ർ​ക് കു​ക്കീ​സ്, ന​ബി​ൽ ബി​ഗ് ക്ര​ഞ്ച് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ക്കൂ​പ്പ​ണു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. ഓ​രോ കൂ​പ്പ​ണി​ലും പ്ര​ത്യേ​കം കോ​ഡ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കും. കൂ​പ്പ​ണി​ലു​ള്ള ക്യൂ​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ​ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം www.winwithnabil.com വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ കൂ​പ്പ​ണി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ഡ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. 600 ഒ​മാ​നി ബൈ​സ മു​ത​ൽ ഒ​രു റി​യാ​ൽ വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള വി​വി​ധ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കൂ​പ്പ​ൺ ല​ഭി​ക്കും.

    ഒ​മാ​നി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ന​ബി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വി​വി​ധ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യേ​റെ​യാ​ണ്. അ​ടു​ത്തി​ടെ ല​ഫ​യെ​റ്റെ എ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡ് നെ​യി​മി​ൽ പ്രീ​മി​യം ബി​സ്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ബി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 40 വ​ർ​ഷ​മാ​യി വി​പ​ണ​ന രം​ഗ​ത്തു​ള്ള, ഐ.​എ​സ്.​ഒ സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സ്ക​റ്റ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് 45ലേ​റെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റ്റി​യ​യ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​മാ​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി എ​പ്പോ​ഴും വി​പ​ണി​യി​ൽ ന​മ്പ​ർ വ​ണാ​യ ന​ബി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​ക്ക് ഒ​മാ​നി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

